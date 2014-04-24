СБУ об операции в Славянске: террористы прикрываются женщинами и детьми

В СБУ заявили, что ситуация в Славянске сейчас неконтролируемая - антитеррористическая операция продолжается в сложных условиях, боевики прикрываются женщинами и детьми.

Об этом сказала пресс-секретарь Службы безопасности Украины Марина Остапенко, пишет "Остров".

"В Славянске ситуация сейчас неконтролируемая. То, что там происходит, это все на совести тех людей, которые с оружием терроризируют местное население. И эти выстрелы, и эти взрывы идут от этих диверсантов, сепаратистов, от людей с оружием и от незаконных бандформирований. Сейчас влияния на них нет", - сообщила она.

Также Остапенко сказала, что АТО продолжается, но сейчас ее проводить сложно, так как "эти диверсанты прикрывают себя женщинами и детьми".

"Мы не хотим, чтобы пострадало мирное население. Мы можем достать оружие и начать стрелять и бомбить, но могут пострадать люди", - добавили в СБУ.

Напомним, украинские силовики в четверг атаковали блокпосты террористов в Славянске.

По данным МВД, в результате спецоперации погибли пятеро боевиков.