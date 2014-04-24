-
Спецоперация против террористов в Славянске: опубликованы фото и видео facebook.com/piotr.andrusieczko
-
Спецоперация против террористов в Славянске: опубликованы фото и видео facebook.com/piotr.andrusieczko
-
Спецоперация против террористов в Славянске: опубликованы фото и видео facebook.com/piotr.andrusieczko
-
Спецоперация против террористов в Славянске: опубликованы фото и видео facebook.com/piotr.andrusieczko
-
Спецоперация против террористов в Славянске: опубликованы фото и видео facebook.com/piotr.andrusieczko
-
Спецоперация против террористов в Славянске: опубликованы фото и видео facebook.com/piotr.andrusieczko
-
Спецоперация против террористов в Славянске: опубликованы фото и видео facebook.com/piotr.andrusieczko
-
Спецоперация против террористов в Славянске: опубликованы фото и видео Reuters
-
Спецоперация против террористов в Славянске: опубликованы фото и видео Reuters
-
Спецоперация против террористов в Славянске: опубликованы фото и видео Reuters
-
Спецоперация против террористов в Славянске: опубликованы фото и видео Reuters
-
Спецоперация против террористов в Славянске: опубликованы фото и видео Reuters
-
Спецоперация против террористов в Славянске: опубликованы фото и видео Reuters
-
Спецоперация против террористов в Славянске: опубликованы фото и видео Reuters
-
Спецоперация против террористов в Славянске: опубликованы фото и видео Reuters
-
Спецоперация против террористов в Славянске: опубликованы фото и видео Reuters
-
Спецоперация против террористов в Славянске: опубликованы фото и видео Reuters
-
Спецоперация против террористов в Славянске: опубликованы фото и видео Reuters
-
Спецоперация против террористов в Славянске: опубликованы фото и видео Reuters
-
Спецоперация против террористов в Славянске: опубликованы фото и видео Reuters
-
Спецоперация против террористов в Славянске: опубликованы фото и видео Reuters
-
Спецоперация против террористов в Славянске: опубликованы фото и видео Reuters
-
Спецоперация против террористов в Славянске: опубликованы фото и видео Reuters
Обстановка в Славянске, где силовики и украинские военные проводят антитеррористическую операцию, на данный момент напряженная.
Тем не менее, жители Славянска стараются запечатлеть на видео все, что сейчас происходит, пишет Slavgorod.
Издание предлагает ознакомиться с любительскими видео, которые сняты в Славянске за последний час.
Также предлагаем новые фото из захваченного террористами города.
Украинские военные под прикрытием вертолетов
Пост на комбикормовом
Штурм блок-поста
Украинские войска на БТР входят в Славянск
Напомним, украинские военные и силовики проводят сегодня в Донецкой области АТО.
В ходе проведения антитеррористической операции в Славянске, подразделениями МВД и Минобороны деблокированы и уничтожены 3 блокпоста незаконных вооруженных формирований в северо-восточной части города.
Во время боевого столкновения до 5 террористов было уничтожено. Со стороны участников АТО один боец получил ранение.
видео: Erich Hartmann; Виталий Сергиенко; Ivan Iva; Кай Каин; Chat lanin;Lena Lancerxs