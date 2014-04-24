Спецоперация против террористов в Славянске: опубликованы фото и видео

Обстановка в Славянске, где силовики и украинские военные проводят антитеррористическую операцию, на данный момент напряженная.

Тем не менее, жители Славянска стараются запечатлеть на видео все, что сейчас происходит, пишет Slavgorod.

Издание предлагает ознакомиться с любительскими видео, которые сняты в Славянске за последний час.

Также предлагаем новые фото из захваченного террористами города.

Украинские военные под прикрытием вертолетов

Пост на комбикормовом

Штурм блок-поста

Украинские войска на БТР входят в Славянск

Напомним, украинские военные и силовики проводят сегодня в Донецкой области АТО.



В ходе проведения антитеррористической операции в Славянске, подразделениями МВД и Минобороны деблокированы и уничтожены 3 блокпоста незаконных вооруженных формирований в северо-восточной части города.



Во время боевого столкновения до 5 террористов было уничтожено. Со стороны участников АТО один боец получил ранение.

видео: Erich Hartmann; Виталий Сергиенко; Ivan Iva; Кай Каин; Chat lanin;Lena Lancerxs