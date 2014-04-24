Пономарев пугает украинских силовиков "тайным оружием"

Самозваный мэр захваченного сепаратистами Славянска Донецкой области Вячеслав Пономарев заявил, что его боевики вооружены автоматами, пулеметами, пистолетами, охотничьими ружьями, а также гранатометы, МЗД и артустановка "Нона".

Об этом сообщает "Славгород".

"Но, хочу заметить и это еще не все, у нас есть маленькая тайна, такой сюрприз", - подчеркнул лидер сепаратистов Славянска.

По Пономарева, со стороны БЗС дорога блокирована. "Будем пока сдерживать, а там посмотрим, если прорвутся в город, то значит, прорвутся, мы их и здесь ждем", - заявил он.

Справка: 2С9 "Нона-С" — советское 120-мм дивизионно-полковое авиадесантное самоходное артиллерийское орудие. Предназначено для подавления живой силы, артиллерийских и миномётных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления.

МЗД - мина замедленного действия МЗД-2. Предназначена для выведения из строя железнодорожного подвижного состава с одновременным разрушением рельсового пути. Для использования против автомобилей на автодорогах не предназначена.

Также напомним, что на Донбассе проходит антитеррористическая операция украинских силовиков. Больше о ней читайте в спецтеме "Главреда".