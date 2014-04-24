Штурм части в Артемовске: у двоих украинских военных забрали оружие, опубликованы фото

Двое украинских солдат были обезоружены во время штурма воинской части в Артемовске.

Об этом в ходе сессии Донецкого областного совета сказал и.о. заместителя начальника ГУ МВД Украины в Донецкой области Андрей Аносов, пишут Новости Донбасса.

"Судя по всему эти лица, ведут себя как диверсионная группа. Получил ранение один украинский солдат, двое обезоружены", - отметил правоохранитель.

Ситуация в области контролируется, есть ряд захваченных объектов, у захватчиков есть оружие на руках.

"Кто эти лица (захватчики - ред.) я пока сказать не могу", - отметил он.

Аносов также подтвердил информацию о том, что сегодня в 2:15 военная часть 2730 в Артемовске была атакована группой лиц.

По его словам, диверсанты отступили, когда в конфликт вступили представители антитеррористического центра СБУ.

Между тем, очевидец ночного боя в воинской части в Артемовске рассказали подробности атаки сепаратистами.

Так одна из жительниц города, проживающих в одном из близлежащих домов, сообщила, что ее около 2 ночи разбудили выстрелы, пишет Bahmut.

Нападавшие, которых по оценке очевидца было около 60 человек, проникли на КПП, а затем - на территорию части, сообщает сайт

Выстрелами из автоматического оружия были сразу разбиты прожектора освещения. Через 15-20 минут относительного затишья с территории части послышались взрывы гранат и автоматные очереди, после чего из части выбежало несколько вооруженых людей, которые побежали в сторону припаркованных во дворе легковых автомобилей. На них они и скрылись.

Немногим позже на базу прибыло подкрепление украинского спецназа, который защитники части... не пускали на территорию. Боялись, что вместо спецназа на территорию части пытаются снова попасть нападавшие. Позже всё-таки разобрались и подкрепление вошло на территорию части.

Ни один из нападавших не был задержан или ранен. 2 автобуса спецназа покинули территорию части, пишет издание.

Напомним, ночью 24 апреля в Донецкой области боевики штурмовали оружейные склады в Артемовске. Около сотни экстремистов, вооруженных гранатами, гранатометами и автоматами совершили нападение на воинскую часть. Ранен один украинский военный.

фото: Bahmut.