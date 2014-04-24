Силовики приостановили спецоперацию в Славянске – СМИ

Украинские силовики приостановили антитеррористическую операцию в захваченном сепаратистами Славянске Донецкой области из-за скопления российских войск у границы с Украиной.

Об этом со ссылкой на источник среди силовиков сообщает Kyiv Post.

По данным украинской разведки, риск вторжения российских войск значительно вырос, отметил собеседник издания и подтвердил, что число погибших в ходе операции возросло до семи человек.

"Сепаратисты в панике", - отметил он.

Ранее "Главред" сообщал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что из-за ситуации на юго-востоке Украины начались новые учения российской армии у границы с Украиной.