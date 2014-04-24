Турчинов: Украина не отступит перед террористической угрозой

И.о. президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов заявил, что Киев требует от России прекратить вмешательство во внутренние дела Украины и отвести войска от восточной границы нашего государства.

Об этом говорится в его обращении к соотечественникам, сообщает УНИАН.

Он отметил: "Мы требуем от РФ прекратить вмешательство во внутренние дела Украины, прекратить постоянные угрозы и шантаж и отвести свои войска от восточной границы нашей страны".

Турчинов подчеркнул, что "войны, террористические нападения, региональный сепаратизм - это известные российские проблемы, которые теперь искусственно пытаются перенести в Украину".

По его словам, "после успешных шагов украинских силовых структур по борьбе с терроризмом Российская Федерация перешла от публичных угроз в наш адрес к демонстративной концентрации вооруженных сил непосредственно на восточной границе нашего государства". "Идет развертывание и увеличение численности тех подразделений, которые уже долгое время создают угрозу для безопасности нашей страны", - добавил он.

Турчинов заявил: "Мы не будем отступать перед террористической угрозой и продолжим и далее принимать меры по защите жизни наших граждан".

Ранее "Главред" сообщал, что Турчинов обвинил Россию в поддержке террористов и заявил, что спецоперация будут возобновлена.