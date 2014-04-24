Депутат Госдумы: Россия в Крыму хочет показать новую "кузькину мать"

Депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что российских бюджетников будут свозить на отдых в оккупированный Крым в принудительном порядке.

Об этом он рассказал украинским журналистам, сообщает 5 канал.

По словам российского депутата: вчера (23 апреля – Ред.) был приказ по МВД, что всей полицейской структуре - а в России это 1 миллион 100 тысяч человек - запрещается выезжать на отдых за границу, зато все в принудительном порядке едут в Крым.

"Ради того, чтобы показать всему миру "кузькину мать" - я вас уверяю - и деньги найдутся, и воля найдется", - комментирует событие Пономарев.

Напомним, это единственный депутат Госдумы, который голосовал против присоединения Крыма к России.

Ранее "Главред" сообщал, пока официальная Москва отрицает наличие российских военных на территории Украины, именно Пономарев заявил, что украинских боевиков направляет спецназ ГРУ.

Фото: Facebook Ильи Пономарева, видео: 5 канал