В Совете Федерации потребовали ввести "миротворческие" войска в Украину

Представители Совета Федерации предлагают ввести на юго-восток Украины миротворческий контингент.

Об этом член Совета Федерации Валерий Шнякин заявил "Известиям".

По его словам, "нужно срочно усаживать за стол переговоров Россию, США, ЕС и Украину и договариваться о вводе на юго-восток миротворческого контингента. Сейчас мы формируем такое предложение, и оно будет вынесено на заседание Совфеда 29 апреля, а если ситуация обострится еще больше, то не исключаю, что и раньше".

"Очевидно, что ближе к президентским выборам на Украине, назначенным на 25 мая, эскалация насилия будет только расти, а вместе с этим вырастет число убитых и раненых", — заявил сенатор.

Ранее "Главред" сообщал, что силовики проводят на востоке Украины спецоперацию. Сегодня в Славянске были убиты пять боевиков. Число раненых уточняется.