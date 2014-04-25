Военные учения России вблизи Украины создают угрозу - НАТО

Военные учения, которые Россия проводит вблизи границ Украины, создают угрозу эскалации напряженности.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, пишет ИТАР-ТАСС.

"Использование скрытых угроз и проведение новых военных учений вблизи границ Украины нагнетает напряженность и в без того нестабильной ситуации, а также нарушает Женевское соглашение", - полагает он.

"России следует сосредоточиться на отводе войск в казармы, уменьшить опасность вооруженного противостояния и содействовать реализации Женевского соглашения, в том числе посредством осуждения продолжающихся акций насилия со стороны незаконных вооруженных групп в восточной части Украины", - заявил заместитель генсека НАТО.

Ранее сообщалось, что после активизации силовиков в Славянске в рамках АТО Россия заявила о начале военных учений возле границ Украины.