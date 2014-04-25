В России угрожают Украине вводом войск: такая возможность всегда есть

Россия вспомнит о разрешении Совета Федерации ввести войска на территорию Украины в случае "худшего", по ее мнению, развития событий на юго-востоке нашей страны.

Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 1" постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, пишет ИТАР-ТАСС.

"Эта возможность всегда имеется в наших руках. Но, конечно, не хотелось бы", - добавил он.

При этом Чуркин заверил, что Россия не стремится к реализации такого сценария. "Сейчас главная задача - деэскалация конфликта", - сказал он.

Также представитель РФ намерен созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН. Вместе с тем, по словам дипломата, Совбез расколот, и ожидать от него каких-либо серьезных действий в плане урегулирования конфликта не стоит.

При этом постпред РФ подчеркнул, что значение организации преуменьшать не стоит. "ООН и ее Совет Безопасности не могут быть лучше, чем мир, в котором они существуют, - отметил Чуркин. - Очень часто СБ ООН удается найти консенсунсное решение. За санкцией СБ ООН многие обращаются".

Также он заверил, что Россия пытается "помочь" украинской власти наладить диалог с юго-восточными регионами.

"Была масса возможностей. Мы предлагали - соберите конституционную ассамблею. Не хотите - пригласите куда-то, хоть на нейтральную территорию, в одном из городов Украины, представителей восточных и юго-восточных регионов Украины. Так нет, Яценюк поехал в Донецк, встретился со своими назначенцами там, уехал, на следующий день Турчинов объявил о начале антитеррористической операции. И кроме, как называя террористами и бандитами людей, которые высказывают не такие уж большие требования, они дальше этого не идут", - возмутился Чуркин.

При этом он ни слова не сказал о российских военных и шпионах, которые активно дестабилизируют ситуацию в Украине, устраивая экстремистские провокации.

Вместе с тем, российский дипломат заявил, что Москва имеет правовые основания для вторжения (ввода "миротворцев") в Украину.

"Есть соответствующие нормы Устава ООН, статья 51 Устава, которая говорит о самообороне и которую мы, кстати, задействовали во время конфликта на Кавказе в 2008 году", - цитирует его "Интерфакс".

Напомним, Россия начала делать резкие заявления в адрес Украины после активизации операции против террористов в Славянске.

В частности, войска РФ начали учения возле наших границ.