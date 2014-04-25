Спецоперация в Славянске: жителям не рекомендуют выходить из дома, закрыты школы и садики

В Славянске продолжается АТО.
Из-за проведения антитеррористической операции в Славянске Донецкой области закрыты школы, садики и магазины. Жителям города рекомендовано находиться дома.
Об этом сообщает Радио Свобода.
"В городе закрыты школы, садики, магазины. Все силы Народной самообороны, вооруженные бойцы "народного ополчения" приведены в боевую готовность", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным пресс-службы Донецкой ОГА, в настоящее время военные украинской армии вытеснили боевиков из блокпоста в районе комбикормового завода.
Добавим, что на сегодняшний день сепаратисты в Славянске удерживают здание городского управления милиции, СБУ, горсовет, больницы и гостиницы.
Кроме вышесказанного напомним, что в ходе антитеррористической операции в Славянске уже погибли 5 человек.