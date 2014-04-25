Американский журналист рассказал об издевательствах сепаратистов в Славянске: опубликовано видео

Журналист издания Vice News Саймон Островский, которого вчера, 24 апреля, сепаратисты Славянска освободили из плена, рассказал, как террористы над ним издевались.

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По словам журналиста, он четыре дня провел в подвале с несколькими другими людьми, туда постоянно приводили новых людей с улицы - пьяниц, наркоманов, активистов из других регионов.

"Кого-то держали день, кого-то дольше. Там был даже какой-то местный чиновник. Заявили, что я лжец. Били, завязали глаза и руки тоже", - рассказал журналист.

Также он сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо.

Напомним, журналиста американского издания Vice News похитили в понедельник, 21 апреля.

В среду, 23 апреля, лидер местных террористов Вячеслав Пономарев признал, что Островский у них, и его подозревают в сотрудничестве с "Правым сектором", потому что у него были американский и израильский паспорта.

Видео: 5 канал