Путина назвали шовинистом: его действия ведут к катастрофе

Президент России Владимир Путин обратился к идеологии русского национализма и шовинизма, а его действия по переделу границ в Европе создают опасный для всего мира прецедент.

Такое мнение высказал известный эксперт, бывший советник президента США Збигнев Бжезинский, выступая в Школе углубленных международных исследований университета Джонса Хопкинса (SAIS), пишет "Голос Америки".

"Это вопрос законности и уважения к международным соглашениям и признания того, что в Европе не все границы опираются целиком и точно на этническую принадлежность населения, проживающего на определенных территориях. Более того - большинство европейских стран имеют граждан, которые не принадлежат к историческому, длительному этническому большинству", - уверен эксперт.

"Односторонние действия со стороны государства, которое заявляет, что является защитником всех, кто принадлежит к его титульной этнической группе - даже тех, кто живет за границей (напомним, Путин неоднократно говорил о защите русских и русскоязычных в Украине - ред.) - путь к катастрофе", - также предупредил Бжезинский.

"Давайте посмотрим за пределы Европы. Только представьте, если бы эта формула стала доминирующей на Дальнем Востоке", - отметил эксперт.

Ранее Бжезинский уже заявлял, что обращение Путина к идеологии русского национализма и шовинизма является "игрой с огнем".

"Шовинизм Путина - это игра с огнем: все население России составляет около 145 миллионов; нерусские составляют более 25 миллионов, из них мусульман - около половины", - писал эксперт.