В США считают, что Россия активно раздувает конфликт на востоке Украины

Пресс-секретарь Госдепа США Джен Псаки заявила, что с момента подписания Женевских соглашений Россия ничего не сделала для деэскалации конфликта на востоке Украины, а наоборот активно его раздувает.

Об этом передает Голос Америки.

"Украинская сторона предпринимает немало усилий, чтобы выполнить свою часть Женевских договоренностей: они предложили амнистию, активно сотрудничают с наблюдателями от ОБСЕ, пытаются достичь компромисса с сепаратистами и делают шаги в направлении конституционной реформы. Россия, в свою очередь, с момента подписания Женевских соглашений, ничего не сделала для деэскалации конфликта. Наоборот - активно раздувает конфликт. Если Россия не будет принимать меры со своей стороны, будут введены дополнительные санкции", - заявила Псаки.

Она отметила, что легитимное украинское правительство имеет право делать все, чтобы сохранить в своей стране спокойствие, мир и порядок.

В то же время она сообщила: "Заявления Лаврова относительно того, что Россия делает больше для стабилизации в Украине - очень смешные".

Кроме вышесказанного напомним, что в Женеве участники переговоров - США, ЕС, Украина, Россия - договорились призвать все противоборствующие стороны в Украине освободить захваченные здания, сложить оружие и сесть за стол переговоров.

Между тем, по мнению МИД Украины, Россия не выполняет Женевские договоренности.

Напомним, вчера, 21 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинские власти не только не выполняют договоренностей, заключенных по итогам Женевской встречи представителей России, ЕС, США и Украины, но и грубо их нарушают.