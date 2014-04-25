Журналисту из Коломыи удалось вырваться из плена сепаратистов в Славянске

Внештатному фотожурналисту ивано-франковского издания "Вікна"Евгению Гапичу из Коломыи и его брату из Сум Геннадию удалось вырваться из Славянска (Донецкая область), где сепаратисты удерживали их как политических заложников.

Об этом сообщили родные братьев, передает "Телекритика".

Сообщается, что в пятницу, 25 апреля, братья прибыли домой.

Кроме вышесказанного добавим, что об исчезновении братьев стало известно 23 апреля.

Позже, 24 апреля, появилась информация об их освобождении, но родные ее не подтверждали.

Добавим, что 24 апреля в Славянске сепаратисты освободили другого сотрудника СМИ - журналиста американского издания Vice News Саймона Островского, которого держали в плену с 22 апреля.