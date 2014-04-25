В Луганске неизвестные забросали здание прокуратуры взрывпакетами

В Луганске в ночь на пятницу, 25 апреля, четыре неизвестных около 3:10 утра разбили окно в здании областной прокуратуры и бросили внутрь предметы, похожие на взрывпакеты.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в области, передают Новости Донбасса.

Сообщается, что в здании прозвучало несколько хлопков. Осмотр места происшествия продолжается.

Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению уголовного правонарушения.

Кроме вышесказанного напомним, в понедельник, 21 апреля, в Луганске прошел "народный сход" местных сепаратистов, участники которого избрали "народного губернатора" Валерия Болотова и решили в 2 тура провести "референдум" о судьбе области.