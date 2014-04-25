Россия хочет захватить Украину, но ей могут "дать по зубам" - Яценюк

Россия пытается спровоцировать военный конфликт и захватить Украину, но наша страна вместе с мировым сообществом могут ответить и "дать по зубам" агрессору.

Об этом заявил премьер Арсений Яценюк на заседании правительства, пишет "Украинская правда".

Он напомнил, что прошла уже неделя с момента встречи в Женеве, и обвинил РФ в невыполнении договоренностей.

"Власти Украины сделали четкие шаги для стабилизации. Единственная страна, которая не сделала ничего, кроме приведения войск в боевую готовность, - это Россия", - заявил премьер.

Он напомнил, что "мировое сообщество жестко осудило Россию за экспорт и поддержку терроризма".

Яценюк, кроме того, уверен, что заявления российского представителя в ООН Виталия Чуркина, о том, что Россия может напасть на Украину (ввести "миротворцев" - ред.) для "защиты своих граждан", подтверждает, что террористы на Востоке действуют под руководством российских спецназовцев.

"Этим самым Россия признала, что на территории Украины, где действуют террористические организации, действуют именно граждане России. Слова России - это прямое подтверждение факта наличия там ее спецслужб", - заявил премьер.

Он также назвал цели агрессии Москвы против Украины: "Первое - сорвать выборы, второе - сместить проевропейское и проукраинское правительство, третье - захватить Украину, как милитарно, так и политически".

"Попытки российской военной агрессии на территории Украины приведут к военному конфликту на территории Европы. Мир еще не забыл Вторую мировую войну, а Россия хочет начать уже третью", - считает премьер.

"Вся полнота ответственности за агрессию, за подрыв международной безопасности лежит на руководстве РФ. Она ведет себя, как вооруженный до зубов гангстер. Но приходят времена, когда по зубам все же дадут", - добавил он.

Яценюк заверил, что Украина выполнит Женевские договоренности и будет защищать свою страну "всеми средствами, которые у нас есть: и политически, и дипломатически, и военно".

Он гарантировал, что Украина проведет реформы и амнистирует всех, кто не совершил тяжких преступлений, потому что "дошло до того, что они (экстремисты - ред.) захватывают детские сады и прикрываются детьми".

"Этих Россия поддерживает, это лицо российской демократии? Поддержка Россией террористов - это международное преступление, за которое нужно отвечать. Мы призываем все международное сообщество объединиться против российской агрессии", - призвал Яценюк.

Он заверил, что Украина обеспечит работу миссии ОБСЕ в Украине и предоставит ей доступ к любому месту проведения АТО.

Напомним, после активизации действий против террористов в Славянске Россия начала военные учения возле наших границ.