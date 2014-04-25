Украинский вертолет в Краматорске подорвал снайпер

В Краматорске Донецкой области украинский военный вертолет взорвался из-за одиночного снайперского выстрела. В результате инцидента пострадал командир экипажа.

Об этом сообщил руководитель АТО Василий Крутов, передает Украинская правда.

"Да, действительно, вертолет на аэродроме в Краматорске был обстрелян одиночным снайперским выстрелом на стоянке. Выстрел был осуществлен в бак с горючим. В связи с этим произошел взрыв", - сказал он.

Крутов отметил, что в результате взрыва пострадал командир экипажа.

Вместе с тем, он отметил, что сохраняется угроза подрыва боеприпасов вертолета.

"Оперативный штаб на месте и он работает не только над локализацией очага взрыва, но и в плане обработки всей территории", - добавил Крутов.

Ранее сообащлось, что сегодня, 25 апреля, в аэропорту Краматорска из-за обстрела взорвался украинский вертолет Ми-8.