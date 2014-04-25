У Турчинова рассказали о провокациях коммунистов и предложили Путину не рисковать жизнью его военных

Президенту России Владимиру Путину не стоит рисковать жизнью своих военных, направляя их на территорию Украины.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы Администрации Президента Украины Сергей Пашинский, передает УНИАН.

"Мы будем защищать с оружием в руках целостность государства Украина", - подчеркнул Пашинский.

По его словам, вторжение в Украину российской армии может произойти, к сожалению, в любой момент.

"Мы знаем, какую кампанию развернула Россия, о решении Российской думы".., - сказал он.

"Но я хочу просто сказать и как должностные лицо, и как человек, который имеет информацию, - в случае пересечения российскими войсками украинской границы, мы будем квалифицировать как военное вторжение, и будем уничтожать нападающих, никакие лживые заявления о гуманитарной миссии нами не воспринимаются", - сказал он.

Также Пашинский заявил, что коммунисты совместно с российскими войсками пытались вчера устроить провокацию на украинско-российской границе.

Комментируя возможность введения миротворцев на территорию Украины, Пашинский отметил, что этот вопрос лежит исключительно в компетенции Совета Безопасности ООН. Все остальные заявления относительно возможного введения миротворцев он назвал пиар-акциями.

"Да, действительно, какое-то количество бронетехники Российской Федерации, раскрашенной в белый цвет, с использованием эмблемы миротворцев, да, действительно, часть военнослужащих в голубых касках были вчера на пункте пропуска "Должанский" со стороны города Антрацит. Была этакая акция под флагами Коммунистической партии - пропустить на территорию Украины, раскрашенную в цвета ООН российскую бронетехнику и солдат", - сказал он.

Пашинский предупредил и коммунистов, и так называемых "миротворцев", что в случае пересечения границы российские войска будут уничтожаться.