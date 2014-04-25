Западные СМИ рассказали об ошибках Путина и угрозе вторжения в Украину

Западные СМИ проанализировали угрозу вторжения российской армии в Украину, поговорили об этом с украинским премьером Арсением Яценюком и рассказали об ошибках, которые допускает Владимир Путин.

Яценюк выразил уверенность, что в событиях на юге и востоке Украины задействованы российские спецслужбы, но регулярную армию на территорию страны Россия вводить не будет. Такое мнение он высказал в интервью The Washington Post, сообщает Inopressa.

"У нас есть четкие доказательства, что Россия поддерживает этих так называемых мирных протестующих, у которых в руках автоматы, - заявил Яценюк. - Российские спецслужбы забросили в различные районы группы по 10-20 человек, которые связаны с разветвленной сетью местных протестующих. Они штурмуют административные и милицейские здания, потом исчезают, а местные протестующие занимают эти здания. Вот что происходило в Донецке и Луганске".

По его словам, операция на востоке Украины была спланирована заранее. "Русские никогда не доверяли Януковичу, - сказал премьер. - Они очень хорошо понимали, что это коррумпированный человек, которого легко запугать. На самом деле они планировали сменить Януковича в 2015 году и поставить нового пророссийского президента, создать новое пророссийское большинство в парламенте".

"Какова конечная цель президента Путина? Это вопрос, на который все в мире хотят найти ответ... Я не уверен, что он сам его знает, - продолжил Яценюк. - По-видимому, его цель - восстановить Советский Союз и выстроить новый биполярный мир. Для достижения этой цели ему придется вторгнуться в Украину, завоевать Молдову и захватить Грузию. Но ключевую роль играет Украина. Россия слишком слаба, чтобы создать биполярный мир и построить Берлинскую стену, но она достаточно сильна, чтобы создать Украине многочисленные проблемы".

Премьер также подчеркнул, что считает обсуждаемый конфликт "не двусторонним", а "глобальным".

В то же время он убежден, что Россия не станет вводить армию на территорию Украины. "Сейчас украинцы, которые живут на юге и востоке Украины, не поддерживают российского президента. Он может получить дополнительную поддержку, если мы столкнемся с социальными проблемами, если люди будут недовольны мерами экономии. Он будет создавать проблемы и дожидаться проблем, которые создаем мы сами", - таков прогноз Яценюка.

В свою очередь преподаватель бизнес-школы ICN Нанси-Мец, на сайте Le Figaro написал: "Сегодня хозяину Кремля удается, кажется, все. - Он аннексирует Крым без единого выстрела, "грызет" остальную Украину, навязывает Западу свою позицию в Женеве и бьет рекорды популярности у россиян, которые, впав в националистический экстаз, аплодируют его достижениям, словно это продолжение Олимпиады в Сочи".

"Российский президент решил, что ему все дозволено, - пишет автор, - им движет туманное нравственное и историко-эмоциональное предчувствие, некая новая pravda (высшая, едва ли не божественная истина), которая возводит Россию в ранг святой спасительницы сбитого с толку Запада. Он является воплощением правового нигилизма, веками присущего его стране, в которой к закону относятся как к клочку бумаги".

"Однако он также - и в первую очередь! - духовный сын коммунизма в цепочке Ленин-Сталин-Брежнев-Андропов, - подчеркивает автор. - Порождение этой преступной системы, которая так и не предстала перед судом Истории. Внутренние часы российского президента замерли в 1970-х - в том времени, когда он прошел подготовку агента КГБ и не мог воспринимать мир иначе, чем через призму холодной войны".

"Основополагающие ценности Запада - индивидуальная свобода, человеческое достоинство, верховенство закона, демократия, гражданское общество, свободная пресса - в глазах Путина не более чем "дымовая завеса", - пишет политолог, признавая, что "к несчастью, современность отмечена событиями, которые укрепляют Путина в его заблуждении".

Путин, умелый и расчетливый тактик, совершил историческую ошибку, которая чревата тяжелыми последствиями для будущего России. "Вывести Россию из западного цивилизационного пространства - вот это "достижение"! - иронизирует автор. - Ни татаро-монгольскому игу, ни самому ретроградному царизму, ни одному из генсеков КПСС никогда раньше это не удавалось".

"И ошибка Путина не ограничивается пределами его страны. Оставим нерешительность "реалполитик" и перестанем бояться сказать это вслух: Путин стал угрозой миру во всем мире. Он и только он, в конечном итоге, несет ответственность за разрушительную эскалацию в глобальном масштабе", - подчеркнул автор статьи.

Между тем, США внимательно следят за активностью российских сил близ украинских границ, но не могут установить, предвещает ли это вторжение в Украину.

The Wall Street Journal ссылаясь на чиновников оборонного ведомства США, пишет, что учения явно свидетельствуют, что российская армия поигрывает мускулами. "То, что Россия объявила о дополнительных учениях на украинской границе - полная противоположность того, к чему мы призываем русских, - деэскалации обстановки", - заявил официальный представитель Пентагона.

В четверг госсекретарь США Керри распространил заявление, которое газета расценила как "последнее предупреждение президенту Путину".

И все же в Пентагоне пока нет единого мнения. "Некоторые чиновники полагают, что Путин стремится к гипертрофированным демонстрациям силы, чтобы усилить свою позицию, а затем постарается снизить напряженность и закрепить то, чего достиг". Путин уже ослабил украинское правительство и присоединил самую желанную для себя часть Украины, но новое вторжение ему мало что даст, полагают они.

Другие считают учения и маневры возможным предвестьем открытого военного вторжения. Возможно, утверждения русскоязычных жителей, что их атакует Киев, вынудят Путина ввести войска.

Источники в оборонном ведомстве и разведслужбах США неоднократно отмечали: истинные планы Москвы невозможно угадать, пока она либо не двинет свои силы через границу, либо существенно не сократит их численность в регионе.

"Джон Керри изложил аргументы в пользу дополнительных американских санкций против России за то, что она поддерживает нестабильность в Украине", - передает американское агентство.

Керри прокурорским тоном в деталях изложил, какие меры принимает временное правительство Украины в русле Женевского соглашения, и добавил: "Россия отказалась сделать хотя бы один конкретный шаг в правильном направлении", - сообщает издание. "Керри с уверенностью обрисовал предполагаемые действия России на востоке Украины, от развертывания сил специального назначения и шпионов в штатском до финансирования и вооружения сепаратистских группировок".

Находясь с визитом в Японии, президент Барак Обама заявил, что санкции против России теперь "возрастут", но не уточнил, какие именно санкции могут быть введены, говорится в статье.