Погибший в Славянске студент учился в КПИ - ректор

Погибший в Славянске студент, тело которого было обнаружено в реке, учился в Киевском политехническом институте.

Об этом ректор КПИ Михаил Згуровский написал на своей странице в Facebook.

"Подтвердились наши самые страшные опасения. Студент КПИ, факультета социологии и права, Юрий Поправко трагически погиб. Его тело со следами пыток было найдено в реке возле Славянска Донецкой области, вместе с телом депутата Виталия Рыбака", - сообщил он.

Напомним, ранее бывший министр внутренних дел Юрий Луценко сообщал, что тело второго погибшего, которое было обнаружено в реке Торец возле пгт Райгородок Донецкой области, принадлежит студенту из Киева.

Напомним, 17 апреля неизвестные похитили депутата Горловского городского совета от "Батькивщины" Владимира Рыбака, который пытался установить государственный флаг Украины на здании Горловской РГА. Позднее тело Рыбака и еще одно неизвестное со следами жестоких пыток было найдено в реке возле пгт Райгородок Донецкой области.

Сотрудники СБУ установили причастность к убийству Рыбака группы сепаратистов и офицеров российского спецназа Игоря Стрелкова и Игоря Безлера.