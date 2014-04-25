ГПУ возбудила дело против судьи Киреева, отправившего Тимошенко в тюрьму

Генпрокуратура проводит досудебное расследование в уголовном производстве по заявлениям экс-премьера Юлии Тимошенко и ее адвоката Сергея Власенко относительно служебных лиц ГПУ.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Исходя из документа, в ходе досудебного расследования, в частности установлено, что судья Родион Киреев, рассматривая уголовное дело по обвинению Тимошенко по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины, в нарушение требований ст.ст. 29, 64 Конституции Украины, а также ст.ст. 5, 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, ст.ст. 148, 150, 165-1 УПК Украины в редакции 1960 года, вынес заведомо неправосудное постановление об изменении Тимошенко меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу.

Также в ходе рассмотрения этого же уголовного дела судья умышленно, систематически и грубо нарушал предусмотренное действующим законодательством Украины право Тимошенко на защиту.

Как следствие, не оказав должной оценки неоспоримым доказательствам, которые свидетельствовали об отсутствии в действиях Тимошенко состава инкриминируемого ей преступления, несмотря на то, что они содержались в материалах уголовного дела и предоставлялись стороной защиты в ходе судебного рассмотрения дела, судья 11 октября 2011 года постановил приговор, которым признал Тимошенко виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с лишением права занимать должности в органах государственной власти, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок 3 года.

Вместе с тем, обоснование Киреевым в приговоре наличия в действиях Тимошенко состава преступления, предусмотренного ст. 365 УК Украины, построено, в основном, на его собственных предположениях, умозаключениях и личных суждениях.

Верховный Суд Украины предоставил соответствующую оценку таким действиям судьи Киреева и своим постановлением от 14 апреля 2014 года отменил указанный приговор, закрыв уголовное дело в отношении Тимошенко в связи с отсутствием факта преступления.