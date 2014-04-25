При взрыве вертолета в Краматорске сгорел самолет Ан-2 и пострадал аэропорт

Пострадал командир воздушного судна, но ранение не смертельное
Во время теракта на аэродроме Краматорска сгорели вертолет Ми-8 и самолет Ан-2.
Об этом заявил директор аэродрома Дмитрий Подушкин, пишет Краматорск.Инфо.
"На территории аэродрома, предположительно, совершен диверсионный акт российскими войсками. Уничтожен Ми-8 и Ан-2. Также пострадало здание аэродрома. Пострадал командир воздушного судна, но ранение не смертельное", - сказал он.
По его словам, на территории находятся сотрудники прокуратуры, следователи и представители ГСЧС. Они занимаются расследованием.
Напомним, 25 апреля, на брифинге в Киеве первый заместитель председателя СБУ, руководитель антитеррористической операции Василий Крутов сообщил, что вертолет Ми-8 на аэродроме Краматорска взорвался от выстрела снайпера.
Между тем террористы утверждают, что это именно они подбили вертолет.
видео: youtube.com