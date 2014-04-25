"Народный мэр" Славянска предупреждает: война протянется около трех лет

Самопровозглашенный мэр Славянска Вячеслав Пономарев прогнозирует трехлетнее противостояние с властями Украины.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

"Вообще, эта война, по моим подсчетам, протянется около трех лет. Дай Господь, чтобы, конечно, чтобы это все раньше закончилось. Но, судя по всему, так оно и будет", - заявил Пономарев.

По его словам, конфликт на востоке Украины перейдет в более "горячую фазу".

На вопрос, будет ли подключаться к этому конфликту Россия, Пономарев ответил: "Не знаю, посмотрим. Ведь НАТО уже подключилось. Они ведь консультируют. А планирование операций, а поставка вооружений, а тренировка боевиков в лагерях? А предоставление инструкторов? Это не участие? Это прямая агрессия", - уверен сепаратист.

Отвечая на вопрос, интересует ли сепаратистов смена власти в Киеве, Пономарев заявил: "Да полюбому мы их снесем. Сначала мы отделим восточные области, области юго-востока. Потом выведем этих идиотов из Киева и дойдем до Львова", - подчеркнул он.

Ранее "Главред" сообщал, что Пономарев заявил, что славянские сепаратисты благодарны президенту России Владимиру Путину за поддержку, а в захваченном городе готовы уничтожать несогласных с ними и пытать людей, чтобы сорвать президентские выборы в Украине.