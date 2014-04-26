Турчинов обвинил Россию в поддержке терроризма в Украине: она должна нести ответственность

И.о. президента, спикер Верховной Рады Украины Александр Турчинов заявил, что за поддержку терроризма на украиской территории руководство России должно нести ответственность в соответствии с нормами международного права.

Об этом говорится на сайте и.о. президента.

По его словам, 25 апреля преступники захватили международных инспекторов от ОБСЕ, которые работают в Украине и по собственной инициативе захотели посетить город Славянск.

"Даже их международный мандат не остановил вооруженных преступников, по привычной для себя схеме захватили невооруженных экспертов", - сказал Турчинов.

Он подчеркнул, что это преступление не могло состояться без разрешения или прямого приказа руководства Российской Федерации, "которое координирует и демонстративно поддерживает террористов, которые с оружием в руках удерживают помещения, захватывают заложников, пытают и убивают людей".

"Политическое руководство Российской Федерации должно нести ответственность за поддержку и содействие терроризму в соответствии с нормами международного права", - резюмировал Турчинов.

Кроме вышесказанного добавим, Украина, ЕС и США считают, что теперь РФ пытается повторить так называемый "крымский сценарий" на востоке Украины, который охватили сепаратистские протесты.

Официальный Киев, в свою очередь, пытаются навести порядок в регионах, объявив против боевиков антитеррористическую операцию.