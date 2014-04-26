В Севастополе демонтировали памятник гетману Сагайдачному: опубликованы фото

В оккупированном россиянами Севастополе демонтировали памятник гетману Сагайдачному и памятный знак в честь 10-летия Военно-морских сил Украины, а вместо них установят монумент российскому адмиралу Дмитрию Сенявину.

Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора аннексированного Россией Севастополя Сергей Меняйло, сообщает "Интерфакс-Украина".

С его слов также стало известно, что демонтированные памятники отправят в Киев в преддверии Дня Победы.

"Мы их снимем, как положено, упакуем и отправим в Киев. Они памятники устанавливали, они чтят эти личности и этот камень, вот пускай они чтят его дальше", - сказал Меняйло.

По его словам, ко Дню Победы в городе будет установлен памятник адмиралу Дмитрию Сенявину, с которым связано "становление Севастополя и победы российского флота".

Обратим внимание, что памятник гетману Петру Конашевичу Сагайдачному установлен вблизи бухты Круглой в день 225-ой годовщины Севастополя в 2008 году.

Памятный знак в честь 10-летия образования Военно-морских сил Украины установлен 1 августа 2002 года на площади Нахимова в сквере у мемориала с именами почетных граждан Севастополя.

Ранее сообщалось, что в Севастополе неизвестные вандалы осквернили памятник Жертвам холокоста: они закрасили краской надписи, нарисовали пятиконечную звезду и написали "СССР".

Кроме вышесказанного напомним, 18 марта президент России Владимир Путин официально заявил о начале процесса присоединения Крыма и Севастополя к России.