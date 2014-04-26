Силовики в Славянске блокируют перемещение вооруженных сепаратистов

В Славянске сотрудники МВД, Вооруженных сил Украины и СБУ в рамках антитеррористической операции проводят мероприятия по недопущению перемещения боевиков и доставки средств их подкрепления к городу.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Силами подразделений АТО возле Славянска оборудовано и укреплено четыре блокпоста. Организована боевая служба с целью недопущения перемещения вооруженных сепаратистов, говорится в сообщении.

Личный состав подразделений, задействованных в АТО, кроме выполнения боевых задач, проводит разъяснительную работу с мирным населением региона. Военнослужащие отмечают, что их цель – обезвредить вооруженных преступников, которые терроризируют мирных людей, и ни в коем случае не допустить жертв среди гражданского населения, отметили в СБУ.

Как известно, Нацгвардия заблокировала все въезды в Славянск,

Напомним, ранее сообщалось, что в Славянске боевики, которые вчера захватили военных инспекторов ОБСЕ, планируют использовать их в качестве "живого щита".

видео: youtube.com