В Славянске исчезли еще два человека: режиссер и волонтер

В Славянске исчезли и почти сутки не выходят на связь еще два человека.

Знакомые пропавших ребят написали, что жители Донецка и Луганска - театральный режиссер, лауреат премии "Киевская пектораль" Павел Юров и волонтер Денис Грищук пропали, пишет Украинская правда.

"25 апреля в Славянске исчезли двое знакомых - театральный режиссер Павел Юров (1982 года рождения) и волонтер Денис Грищук (1985 г.р.) Связи с ними нет уже почти сутки. Один из них - из Луганска, другой из Донецка. Они пробыли в Славянске только один день. 26 апреля ночью они должны были вернуться оттуда поездом в Киев. Телефоны ребят перестали отвечать примерно с 18:00 25 апреля. Родители ищут ребят, но безуспешно", - сообщили знакомые пропавших.

"Павел поехал в Донецк 17 апреля, Денис уже был там. Жили в квартире у Дениса. Утром 25 апреля прибыли в Славянск, откуда во второй половине дня планировали выехать в Киев поездом (154Д Донецк -Киев). Должны были приехать около 1:00 ночи", - сообщили знакомые ребят.

По их словам, Павел и Денис звонили в течение 25 апреля и рассказывали, что в Славянске все спокойно, что они прогуливаются по городу. Обещали позвонить из поезда, но так и не позвонили.

Последний звонок от них поступил около 16:00, в 17:30 Денису пытался дозвониться брат, но Денис "сбросил" вызов и больше не выходил на связь.

Сейчас связи с ребятами нет. Родственники Павла и Дениса подали заявление в милицию.

РНапомним, 26 апреля боевики захватили львовского журналиста, внештатного корреспондента телеканала ZIK Юрия Лелявского.