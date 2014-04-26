Сепаратисты Донецка уверяют, что "нашли деньги на референдум"

Сепаратисты из самопровозглашенной "Донецкой народной республики" нашли деньги на проведение референдума об отделении от Украины.

Об этом сегодня заявил главарь боевиков Денис Пушилин, пишет УНИАН.

"Средства на референдум найдено, сумму озвучивать не буду", - прокомментировал он сообщение о том, что сепаратисты ДНР якобы ищут 85 миллионов гривен на голосование.

По его словам, сейчас идет активная подготовка к так называемому "референдуму", проведение которого запланировано на 11 мая. При этом он заявил, что есть большая вероятность того, что голосование в Донецке состоится параллельно с голосованием в Луганске.

По словам Пушилина, на референдум будет вынесен один вопрос: "Поддерживаете ли вы акт о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой народной республики?".

Кроме этого, есть большая вероятность, что референдум в Донецке пройдет параллельно с референдумом в Луганске, добавил он.

По словам Пушилина, на референдум будет вынесен всего один вопрос: "Поддерживаете ли вы акт о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой народной республики?".

После проведения референдума состоятся выборы правительства нового государства, сказал Пушилин.

Напомним, ранее сепаратисты, захватившие здание Донецкой ОГА, не собираются присоединять Донбасс к России, а хотят провести "референдум" о независимости так называемой "Донецкой народной республики".