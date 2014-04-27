Боевики готовы обменять избитых "офицеров СБУ" на взятых в плен сепаратистов

Начала обрастать подробностями история с захватом "офицеров СБУ" в Горловке Донецкой области. Боевики уже заявили, что намерены обменять спецназовцев "Альфы" на взятых силовиками в плен сепаратистов.

Одним из обменянных может стать зам самозваного мэра Славянска Игорь Перепеченко, который может находиться в киевском СИЗО, сообщает "Комсомольская правда".

Издание пишет, что сепаратисты захватили майора Сергея Потемского, капитана Евгения Варинского и подполковника Ростислава Кияшко. При задержании их жестоко избили, поэтому они были перемотаны окровавленными бинтами и почему-то скотчем.

Сепаратисты уверяют, что у каждого из задержанных был пистолет "Глок", однако они не успели воспользоваться оружием.

Боевики уверяют, что в группе "сотрудников СБУ" было семь человек. Они якобы базировались на аэродроме в Краматорске, куда их перебросили вертолетом из Изюма. В задачу группы входило похищение подполковника Главного разведуправления России Игоря Безлера, которого российские СМИ упорно называют "активистом самообороны", уже десяток дней удерживающего здание УВД Горловки.

Ранее "Главред" сообщал, что в Славянске сепаратисты взяли в заложники группу военных наблюдателей ОБСЕ, 25 апреля с ней была потеряна связь.

Автобус с 13 пассажирами, среди которых было семь представителей ОБСЕ и пять представителей ВСУ, был остановлен неизвестными на въезде в Славянск.

Позже в ОБСЕ заявили, что похищенные в Славянске являются военными инспекторами.

Фото, видео: kp.ru