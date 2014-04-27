Керри позвонил в Москву: Лавров снова пугал националистами из "Правого сектора"

В субботу, 26 апреля, госсекретарь США Джон Керри позвонил главе МИД РФ Сергею Лавроку, который просил прекратить военную операцию против "участников протестов" на востоке Украины.

Об этом сообщает сайт МИД России.

Лавров подчеркнул "необходимость срочных мер по деэскалации ситуации в Украине, прежде всего прекращения военной операции против участников протестов и пресечения агрессивных действий ультранационалистов из "Правого сектора".

Российский дипломат рассказал о мифических "политзаключенных", призвав США использовать свое влияние для освобождения т.наз. "лидеров" протестного движения на юго-востоке Украины.

В ответ Керри заверил, что Вашингтон будет стремиться использовать свои возможности для побуждения властей в Киеве к конкретным шагам по снижению напряженности, и выразил надежду, что юго-восточные регионы ответят на эти шаги взаимностью.

Ранее "Главред" сообщал, что на днях Лавров сделал громкое заявление по Украине, требуя сделать первые шаги по выполнению Женевского соглашения, и назвав применение силы против сепаратистов на востоке – преступным решением.