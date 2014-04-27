Российские войска на границах Украины в боевой готовности, у них два варианта действий - адмирал

Российские войска на границах Украины и в Крыму приведены в полную боевую готовность. Сейчас можно рассматривать два варианта их действий.

Об этом в своем Facebook написал бывший первый заместитель начальника Генштаба ВСУ, адмирал Игорь Кабаненко.

"Идентифицируются три мощные группы российских войск, которые приведены в полную боевую готовность у наших границ и в Крыму: "Север", "Центр" и "Юг". Движение войск свидетельствует об их подготовке к чему-то", - сообщил он.

"Это "что-то" в ближайшее время может быть:

1. Продолжение "качелей" возле наших границ с провокационной и запугивающей целью, одновременно - расширение зон нестабильности с применением российского спецназа (диверсантов).

2. Вторжение под видом проведения "миротворческой операции" с целью овладения Днепропетровском (главное), Одессой и Киевом, оккупация соответствующих территорий Украины", - также отметил военный.

"Все это будет сопровождаться информационно-психологической операцией , направленной на наших военных и население", - добавил Кабаненко.

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