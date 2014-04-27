СБУ подтвердила, что боевики захватили в плен офицеров "Альфы"

Служба безопасности Украины подтвердила сообщение СМИ, что боевики захватили офицеров спецназа "Альфа", которые выполняли задание в Горловке.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При этом СБУ не уточнила количество людей и обстоятельства их пленения.

Сообщается, что 26 апреля вечером в Горловке группа сотрудников СБУ в рамках уголовного производства выполняла задание по задержанию гражданина РФ, подозреваемого в убийстве депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака. Злоумышленники с оружием совершили нападение на сотрудников СБУ, помешали выполнению задания и захватили их.

Прокуратура Донецкой области открыла уголовное производство по факту незаконного препятствования деятельности сотрудников СБУ.

Штаб антитеррористической операции ориентирован на освобождение сотрудников СБУ и задержание вооруженных преступников.

Ранее "Главред" сообщал, что СБУ подозревает "Беса" в убийстве горловского депутата. Под этой кличкой скрывается подполковник Главного разведуправления России Игорь Безлер.