В Крым свозят новейшую боевую технику, ждут приезда Путина

В захваченном Россией Крыму готовятся к празднованию Дня Победы. На Херсонесском аэродроме неподалеку от Севастополя репетируют парад к 9 Мая и ожидают прибытия первых лиц России.

В механизированной колонне пройдут бронемашины "Тигр" нового поколения, БТРы, зенитно-ракетные комплексы "Бастион" и "Оса", а также артиллерийские орудия, сообщает ТРК "Звезда".

"Кроме этого, будут привлекаться еще и береговые ракетно-локационные комплексы "Минерал". Все участники парада: контрактники и срочники - имеют достаточный опыт ведения машин", - рассказал начальник артиллерии бригады морской пехоты Игорь Сварковский.

Напомним, что политаналитик Евгений Жеребецкий на чате в "Главреде" предположил: президент РФ Владимир Путин, может, и не планировал захват полуострова, но Крым под властью России превратится в военную базу.

Видео: tvzvezda.ru