В Минобороны рассказали о провокациях сепаратистов в Артемовске

В субботу вечером, 26 апреля, около 22:30, к контрольно-пропускному пункту воинской части Вооруженных Сил Украины вблизи города Артемовск (Донецкая область) подошли около 150 безоружных сепаратистов. Они заблокировали выезд из части и потребовали от военных сложить оружие.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны.

Услышав четкий отказ, в 23.30 гражданские лица зажгли неподалеку воинской части автомобильные шины.

Позже, около 01:00, увидев, что военнослужащие не поддаются на провокации, гражданские лица разошлись. Пострадавших среди военнослужащих и гражданских лиц нет.

Кроме вышесказанного напомним, ранее СМИ сообщали, что под под Соледаром, расположенным неподалеку от захваченного сепаратистами Славянска, этой ночью, 27 апреля, между силовиками и сепаратистами произошло столкновение. Однако министр внутренних дел Украины Арсен Аваков эту информацию опроверг.