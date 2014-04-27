В Донецке боевики включили российское ТВ и ушли: в МВД говорят, что ситуация под контролем

В Донецке террористы, захватившие здание "Донецкой областной телерадиокомпании", покинули помещение, однако успели включить российское ТВ. Сейчас они находятся возле здания. В МВД сообщают, что контролируют ситуацию.

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"На данный момент активисты находятся возле здания ДГТРК на улице. Флаг ДНР, который вывесили на здании телерадиокомпании активисты, снят", - заявили в пресс-службе МВД.

"Общественный порядок они не нарушают, в конфликт с милиционерами, которые несут там службу, не вступают", - отметили в ведомстве.

Кроме того, правоохранители отметили, что сейчас ситуация у Донецкой ТРК - под контролем милиции.

Между тем Новости Донбасса пишут, что в настоящий момент несколько представителей протестующих находятся в здании ТРК, а остальные террористы - на улице.

По данным издания, в Донецке отключили местный 27 канал (Донецкая государственная телерадиокомпания) и начали трансляцию "Россия 24".

Ранее СМИ писали, что в Донецке колонна террористов направилась в сторону "Донецкой областной телерадиокомпании", чтобы добиться правильно освещения в СМИ событий, которые происходят в городе. Вскоре им удалось захватить здание.

Напомним, боевики самопровозглашенной "Донецкой народной республики" нашли деньги на проведение референдума об отделении от Украины.

Также ранее стало известно, что экстремисты, захватившие здание Донецкой ОГА, не собираются присоединять Донбасс к России, а хотят провести "референдум" о независимости так называемой "Донецкой народной республики".