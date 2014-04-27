Аваков заявил, что СИЗО в Киеве переполнены диверсантами

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в Киеве СИЗО уже переполнены гражданами, задержанными за провокационные действия, которые несут угрозу стабильности ситуации в Украине. Он добавил, что среди них есть российские разведчики.

Об этом Аваков сообщил в эфире телеканала Интер, передает Украинская правда.

"Многие уже задержаны, среди них есть представители ГРУ Российской Федерации", - заявил министр.

По его словам, с задержанными сейчас проводятся следственные действия. Вместе с тем, Аваков признал, что на востоке Украины обосновались настоящие террористы.

"Группа диверсионным образом ведет войну против региона", - отметил он.

Министр объяснил, что предпринимать сейчас резкие действия в отношении них - это подвергать рискам мирное население.

Кроме вышесказанного напомним, ранее глава пресс-центра СБУ Марина Остапенко заявила, что за последний месяц Служба безопасности Украины задержала такое количество диверсионных групп шпионов и диверсантов, которое было задержано за все время независимости Украины.