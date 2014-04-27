США о новых санкциях против России: пострадает окружение Путина

США уже в понедельник, 28 апреля, введут новые санкции против России, связанные с дестабилизацией со стороны Москвы ситуации на востоке Украины. Санкции будут введены против оборонного и технологического секторов российской экономики, при этом пострадают люди, близкие к Владимиру Путину.

Об этом заявил в эфире CBS заместитель советника президента США по национальной безопасности Тони Блинкен, пишет РИА Новости.

По словам советника Барака Обамы, санкции будут введены против людей и компаний, которых США считают близкими к Путину.

"Мы будем отмечать людей, которые входят в его окружение и имеют значительное влияние на российскую экономику. Мы будем отмечать компании, которые контролируют люди, входящие в его круг приближенных", — сказал Блинкен.

"Мы также будем предпринимать шаги в отношении сферы высоких технологий, их оборонной промышленности. Все вместе это окажет эффект", — добавил представитель Белого дома.

Напомним, ранее Обама заявлял, что санкции против РФ должны вместе вводить Европа и США.