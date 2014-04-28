США продолжают давить на Россию: окружению Путина заморозят деньги

США продолжают давить на Россию за захват Крыма и угрозу вторгнуться на восток Украины. Угроза санкций нависла над бизнес-окружением Владимира Путина - президентом "Роснефти" Игорем Сечиным и главой правления ОАО "Газпром" Алексеем Миллером.

Об этом со ссылкой на газету New York Times сообщает РИА Новости.

Слухи о включении Сечина в санкционные списки появлялись и ранее, однако затем не подтвердились. Санкции предполагают замораживание активов в юрисдикции США и запрет американским компаниям и гражданам на ведение бизнеса с людьми, входящими в список.

Напомним, что страны G7 в субботу обвинили Россию в несоблюдении Женевского соглашения о деэскалации на Украине и пригрозили новыми санкциями за захват Крыма Россией.

Ранее "Главред" сообщал: по словам замсоветника президента США по национальной безопасности Тони Блинкена, санкции будут введены против оборонного и технологического секторов российской экономики, при этом пострадают люди, близкие к Путину.