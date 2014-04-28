Террористы окружили милицию в Константиновке и ведут переговоры: опубликованы фото

В МВД рассказали о ситуации в Константиновке.
Об этом говорится в сообщении отдела по связям с общественностью УМВД в области.
По данным ведомства, в понедельник в 6:00 к Константиновскому горотделу милиции на микроавтобусах подъехала группа неизвестных вооруженных лиц в количестве 30 человек и зашла в здание.
Оружие не применялось, жертв нет.
Сейчас несколько человек из этой группы находятся в кабинете начальника горотдела, где ведут переговоры, другие покинули здание.
Константиновский горотдел работает в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что в Константиновке террористы захватили здание горуправления милиции. Отмечалось, что боевики находятся возле здания исполкома.