Террористы окружили милицию в Константиновке и ведут переговоры: опубликованы фото

В городе Константиновка (Донецкая область) городской отдел милиции, который ранее был захвачен террористами, работает в штатном режиме, однако он окружен боевиками. Сейчас милиционеры ведут переговоры с представителями террористов.

Об этом говорится в сообщении отдела по связям с общественностью УМВД в области.

По данным ведомства, в понедельник в 6:00 к Константиновскому горотделу милиции на микроавтобусах подъехала группа неизвестных вооруженных лиц в количестве 30 человек и зашла в здание.

Оружие не применялось, жертв нет.

Сейчас несколько человек из этой группы находятся в кабинете начальника горотдела, где ведут переговоры, другие покинули здание.

Константиновский горотдел работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Константиновке террористы захватили здание горуправления милиции. Отмечалось, что боевики находятся возле здания исполкома.