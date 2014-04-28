Турчинов подписал закон об оккупированных территориях: в Крыму выборов не будет

В понедельник, 28 апреля, и.о. президента, спикер Верховной Рады Александр Турчинов подписал закон "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины".

Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщает РБК-Украина.

Напомним, что 15 апреля Рада 228 голосами во втором чтении поддержала законопроект № 4473-1 "Об обеспечении прав и свобод граждан на временно оккупированной территории Украины".

По закону, временно оккупированная территория является неотъемлемой частью территории Украины, на которую распространяется действие Конституции и законов Украины.

Данный закон определяет, что временно оккупированной территории Украины являются:

- территория Автономной Республики Крым и города Севастополя;

- внутренние воды и территориальное море Украины, его дно и недра, на которых Украина осуществляет суверенитет, континентальный шельф и исключительная экономическая зона, где Украина в соответствии со своим законодательством пользуется фискальными, санитарными, иммиграционными и таможенными правами, а в особой экономической зоне и на континентальном шельфе - суверенными правами и юрисдикцией;

- подводное пространство в пределах территориального моря;

- воздушное пространство, расположенное над указанной территорией.

Во время проведения выборов президента, народных депутатов, всеукраинского референдума голосование граждан на временно оккупированной территории не организуется и не проводится.

Документом определено также, что принудительное зачисление граждан Украины к гражданам другого государства не признается.

Госорганы и органы местного самоуправления, образуемые в соответствии с Конституцией и законами Украины, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории действуют лишь на основании, в пределах полномочий и в способ, предусмотренные Конституцией и законами Украины. Деятельность любых органов, их должностных лиц на временно оккупированной территории считается незаконной, если эти органы созданы или назначены в порядке, предусмотренном законодательством Украины.

Также в документе отмечается, что на временно оккупированной территории право собственности охраняется в соответствии с законодательством Украины.

Кроме того, закон предусматривает, что в связи с невозможностью осуществлять правосудие судами Автономной Республики Крым и г. Севастополя, правосудия в отношении дел этой территории будет осуществляться соответствующими судами г. Киева.

Ранее "Главред" сообщал, что 25 мая в Украине должны пройти выборы президента, а также городского головы Киева и депутатов ряда местных советов.