Пограничники рассказали о провокациях российских военных

Представитель отдела связей с общественностью ГПС Украины Олег Слободян заявил, что на протяжении прошедшей недели пограничники зафиксировали 88 случаев провокационных действий со стороны российских военных, которые находятся в непосредственной близости к украинской границе.

Об этом Слободян сообщил на брифинге в Киеве, передает УНИАН.

В частности, по его словам, это полеты военной авиации вблизи госграницы, наблюдение за действиями пограничников неизвестными лицами и тому подобное.

Представитель ГПС отметил, что активизация таких действий наблюдается с прошлого четверга, 24 апреля.

В то же время Слободян сказал, что на минувшей неделе пограничники визуально не фиксировали нарушений государственной границы Украины со стороны РФ.

"Визуально нарушений госграницы мы не наблюдаем", - сказал он.

Слободян также проинформировал, что на протяжении минувшей недели зафиксировано снижение пассажирского и транспортного потока на украинско-российской границе на 19%.

Напомним, ранее представитель отдела связей с общественностью ГПС Украины Олег Слободян заявил, что Государственная пограничная служба не нуждается в дополнительном приказе на открытие огня в случае вторжения Российских войск на территорию страны.

Кроме вышесказанного добавим, что сейчас РФ продолжает проводить, по словам властей страны, военные учения недалеко от украинской границы.

Напомним, ранее США, страны ЕС и "Большой семерки" решили ввести новые санкции против России из-за ситуации в Украине.