СБУ задержала "заместителя" лидера террористов Славянска

Служба безопасности Украины задержала "заместителя" лидера террористов Славянска, самопровозглашенного "мэра" Славянска Вячеслава Пономарева, Игоря Перепечаенко.

Об этом на брифинге в Антитеррористическом центре сообщила пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко, пишет "Остров".



"Контрразведкой СБУ в рамках антитеррористической операции был задержан гражданин Украины Перепечаенко Игорь Анатольевич, 1972 г.р., известный как заместитель самопровозглашенного мэра города Славянск Донецкой области", - сообщила она.

По словам Остапенко, задержанный причастен к организации сепаратистских мероприятий в Донецкой области, которые "сопровождалось насилием над людьми, погромами, уничтожением имущества".



Также известно, что задержанный причастен к захвату государственных зданий, в частности Донецкой областной администрации, районного отделения внутренних дел и СБУ.



СБУ сообщает, что ранее Перепечаенко установил контакт с членами разведывательно-диверсионной группы ГРУ РФ, которой руководит гражданин России Игорь Гиркин ("Стрелок"), и содействовал этим лицам в организации ими террористических актов в Донецкой области. Обозначенные действия сотрудников Спецслужб РФ привели к гибели сотрудника СБУ во время выполнения служебных обязанностей.

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