Покушение на Кернеса устроили из России - политолог

Покушение на Геннадия Кернеса было нужно Москве для активизации террористов и начала активной фазы "русской весны" на Востоке Украины.

Об этом заявил политолог Тарас Березовец, передает "Новый Регион".

"В нападении на Кернеса на 100% виден "российский след". Кернес отошел от сепаратизма в последнее время", - убежден политолог.

Также он подчеркнул, что "разговор" с днепропетровским губернатором Коломойским явно повлиял на Кернеса, который не пошел на поводу у сепаратистов, поэтому в Харькове – основном центре и городе Юго-Востока и не был допущен захват СБУ, обладминистрации".

"В целом, не допущен сценарий "русской весны" в том формате, как его видела Москва при помощи местной власти. Поэтому за покушением на Кернеса явно стоит Кремль. Я уверен, что после этого министр иностранных дел РФ господин Сергей Лавров сделает заявление, обвинив в покушении на Кернеса традиционно уже – мифических "бендеровцев" и "Правый сектор", – рассказал эксперт.

Березовец также предположил, что Россия переходит к более активной фазе, чтобы начать дестабилизацию в восточных областях Украины. Для этого Кремлю понадобится жертва среди видных местных политиков.

"Принято решение активизировать "русскую весну" на Востоке Украины. Думаю, что не исключено физическое устранение одного из пророссийских кандидатов в президенты Украины. Под угрозой – Олег Царев, Михаил Добкин, Юрий Бойко", - предупредил эксперт.

По его мнению, "таким образом Россия сама создаст основания для активной фазы захвата восточных областей, чтобы остановить "беспредел" националистов и "бендеровцев".

Главные подробности о покушении на Кернеса смотрите в спецтеме "Главреда".