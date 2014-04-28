Евросоюз ввел санкции еще против 15 граждан России

Евросоюз расширил санкционный список российских чиновников на 15 имен.
Европейский Союз расширил список российских чиновников, которые подпадают под действие санкций в виде замораживания активов и запрета на въезд.
В новом списке значатся 15 новых имен, передает "Немецкая волна".
Таким образом, общее количество лиц, активы которых подлежат замораживанию, и которые не смогут посещать страны ЕС, достигло 48 человек.
Ранее сообщалось, что Совет ЕС должен принять в понедельник решение только по индивидуальным санкционным мерам, предусматривающим запрет на визы в ЕС и замораживание банковских активов ряда граждан РФ.
"Идет также подготовительная работа для серии более широких санкций в отношении определенных секторов экономики. Эта работа в стадии подготовки. Сегодня речь идет о мерах по замораживанию авуаров и запрете на поездки по списку ряда лиц", - сказала официальный представитель Еврокомиссии Пиа Хансен.
Также она подчеркнула, что может уточнить, о ком именно идет речь.
На вопрос о том, что должно послужить условием перехода к экономическим санкциям, Хансен пояснила: "Это ясно сказано в заключении Европейского Совета. Если будет дополнительная эскалация, она станет поводом для ЕС рассматривать переход к "третьей фазе", как мы неоднократно объясняли".
"Сейчас мы находимся в ситуации, которую расцениваем как отсутствие деэскалации, поэтому в настоящий момент мы рассматриваем эти дополнительные меры - замораживание авуаров и запрет на поездки как соответствующий уровень (мер - ред.) на сегодня", - сказал она.
При этом, отметила представитель Еврокомиссии, ЕС одновременно продвигается в подготовке мер по "третьей фазе".
Напомним, ранее о новой волне санкций против России заявили в США: в список попали 7 человек и 17 российских компаний из окружения президента РФ Владимира Путина.