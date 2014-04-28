Путин решил переманивать украинских специалистов на военные заводы России

Президент России Владимир Путин пообещал финансировать переезд специалистов военно-промышленного комплекса из Украины в Россию.

Об этом сообщает УНИАН.

"По поводу возможности переезда к нам специалистов из Украины – если есть желающие, мы вам поможем их обустроить", - сказал Путин.

Также он отметил, что российский бюджет выделит для этого необходимые средства.

"Все необходимые средства из федерального бюджета будут вами получены. Должен сказать, что этот процесс уже начался. Уже не одна семья, не один специалист переехал. Конечно, в данном случае речь может идти о тех людях, применительно к предприятиям ВПК, которые востребованы на наших предприятиях", - заявил Путин.

Он подчеркнул, что в Украине очень высокий потенциал и есть замечательные специалисты.

"Добро пожаловать. Мы будем рады их видеть в России на наших предприятиях", - подчеркнул Путин.

Напомним, ранее в комментарии "Главреду" военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что Путин может отказаться от прямой агрессии против Украины - он будет поддерживать сепаратистов и расшатывать страну изнутри.

Однако окончательное решение Путин пока не принял, а большая опасность остается в праздничные дни 1-4 мая.