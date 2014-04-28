Генсек ООН потребовал немедленно освободить захваченных в Славянске наблюдателей ОБСЕ

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил задержание в Славянске военных наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и потребовал их немедленного освобождения.

Об этом со ссылкой на заявление официального представителя ООН Стефана Дужаррика передают РИА Новости.

"Генеральный секретарь решительно осуждает недавний захват и задержание военных наблюдателей ОБСЕ, а также ряда сопровождавших их украинских лиц", - говорится в заявлении.

Также Пан Ги Мун призывал ответственных за задержание, "освободить немедленно, без каких-либо условий и невредимыми" группу международных наблюдателей.

"Генеральный секретарь подчеркивает, что те, кто продолжает незаконные действия, будут привлечены к ответственности за свои поступки", - заявил Дужаррик.

Генсек ООН также призвал всех, кто имеет влияние, содействовать срочному урегулированию проблемы с задержанием военной миссии в Украине.

"Генеральный секретарь подчеркивает, что международные миссии, работающие в Украине, должны иметь возможность беспрепятственно выполнять свои обязанности", - подчеркнул Дужаррик.

Напомним, как сообщал "Главред", 25 апреля в Славянске террористы захватили автобус, в котором находились 7 представителей ОБСЕ и 5 представителей украинской армии.

По данным Минобороны Германии, в составе невооруженной миссии, задержанной в Славянске, - трое военных наблюдателей из Германии, один немецкий военный переводчик и четверо военных наблюдателей из Дании, Чехии, Польши и Швеции.

Боевики заявили о намерении обменять их "на наших пленных, в частности, на (арестованного "народного губернатора" Донецка) Павла Губарева".

27 апреля террористы освободили одного из восьми захваченных военных инспекторов ОБСЕ.

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