Генсек ООН потребовал немедленно освободить захваченных в Славянске наблюдателей ОБСЕ

Генсек ООН потребовал "немедленно из без каких-либо условий" освободить наблюдателей ОБСЕ.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил задержание в Славянске военных наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и потребовал их немедленного освобождения.
Об этом со ссылкой на заявление официального представителя ООН Стефана Дужаррика передают РИА Новости.
"Генеральный секретарь решительно осуждает недавний захват и задержание военных наблюдателей ОБСЕ, а также ряда сопровождавших их украинских лиц", - говорится в заявлении.
Также Пан Ги Мун призывал ответственных за задержание, "освободить немедленно, без каких-либо условий и невредимыми" группу международных наблюдателей.
"Генеральный секретарь подчеркивает, что те, кто продолжает незаконные действия, будут привлечены к ответственности за свои поступки", - заявил Дужаррик.
Генсек ООН также призвал всех, кто имеет влияние, содействовать срочному урегулированию проблемы с задержанием военной миссии в Украине.
"Генеральный секретарь подчеркивает, что международные миссии, работающие в Украине, должны иметь возможность беспрепятственно выполнять свои обязанности", - подчеркнул Дужаррик.
Напомним, как сообщал "Главред", 25 апреля в Славянске террористы захватили автобус, в котором находились 7 представителей ОБСЕ и 5 представителей украинской армии.
По данным Минобороны Германии, в составе невооруженной миссии, задержанной в Славянске, - трое военных наблюдателей из Германии, один немецкий военный переводчик и четверо военных наблюдателей из Дании, Чехии, Польши и Швеции.
Боевики заявили о намерении обменять их "на наших пленных, в частности, на (арестованного "народного губернатора" Донецка) Павла Губарева".
27 апреля террористы освободили одного из восьми захваченных военных инспекторов ОБСЕ.
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