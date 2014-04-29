Из оккупированного россиянами Севастополя вышли еще четыре украинских корабля

Из оккупированного россиянами Севастополя в Одессу вышли еще четыре судна ВМС Украины, которые ранее были заблокированы кораблями РФ.

Об этом заявили в командовании украинского флота, передает "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что из Севастополя вышли: учебные катера "Новая Каховка" и "Чигирин", пассажирский катер "Ильичевск" и гидрографический катер "МГК-1857".

В командовании отметили, что, сегодня, 29 апреля, российской стороной будет возвращено украинскому флоту еще пять единиц корабельного состава, а именно: катер "РК-001", учебный катер "Смела", противопожарный катер "Борщев" и рейдовые водолазные катера "Ромны" и "Токмак".

По предварительным данным, не переданными на сегодняшний день остаются: корабль управления "Славутич", корветы "Тернополь", "Луцк", "Хмельницкий", "Приднепровье", морской тральщик "Чернигов", танкер "Бахмач", буксир "Кременец", медицинское судно "Сокаль".

В Донузлаве, под Евпаторией, остаются большой десантный корабль "Константин Ольшанский", морской тральщик "Черкассы", базовый тральщик "Геническ", артиллерийские катера "Добропилля" и "Херсон", противодиверсионный катер "Феодосия".

Напомним, ранее Украине было возвращено 13 кораблей и судов, ранее блокированных в Севастополе и Южной Военно-морской базе, что под Евпаторией.

Кроме вышесказанного добавим, что Украина выведет из Крыма около 70 кораблей.