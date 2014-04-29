Террористы, захватившие ТРК в Донецке, требуют увольнения директора

В Донецке террористы, захватившие здание "Донецкой областной телерадиокомпанию", не пускают на рабочие места ее сотрудников. Боевики требуют, чтобы был назначен новый директор ТРК.

Об этом сообщил генеральный директор ТРК Олег Джолас, передает "ОстроВ".

"Захватчики требуют нового директора телерадиокомпании либо предлагают ехать в захваченную облгосадминистрацию и там "согласовывать свое назначение", - заявил он.

Также стало известно, что на место происшествия выехал начальник Донецкого горуправления милиции Максим Кириндясов.

Напомним, что здание "Донецкой областной телерадиокомпании" было захвачено в воскресенье, 27 апреля. Тогда же сообщалось, что террористы начали налаживать вещание российских каналов.

Вчера, 29 апреля, сообщалось, что боевики начали отключать вещание украинских телеканалов. По последним данным, в Донецке отключено эфирное вещание телеканала "1+1" - вместо него идет "Enter Фильм".