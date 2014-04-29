ЕС раскрыл список лиц, против которых введены санкции за Украину: сепаратисты и российские силовики

ЕС назвал имена 15 лиц, против которых введены санкции в связи с агрессией России против Украины, в частности, ее действиями на востоке нашей страны.

Список опубликован в официальном журнале Евросоюза, собщает РИА Новости. В него, в частности, попали некоторые российские силовики, политики и сепаратисты, участвующие в провокациях на востоке Украины.

В список внесены вице-премьер РФ Дмитрий Козак, начальник генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, начальник Главного разведывательного управления РФ Игорь Сергун.

Также в санкционном списке - постпред президента России в Крыму Олег Белавенцев, назначенный Владимиром Путиным для контроля над оккупированным полуостровом, глава министерства по делам Крыма Олег Савельев, вице-спикеры Госдумы РФ Людмила Швецова и Сергей Неверов, врио "губернатора" оккупированного Россией Севастополя Сергей Меняйло, сенатор в Совфеде от Крыма и Севастополя Ольга Коватиди.

Также в список включены представитель сепаратистов Луганска Герман Прокопьев, так называемый "народный губернатор" Луганской области Валерий Болотов, одни из лидеров так называемой "Донецкой народной республики", объявленной пророссийскими экстремистами, Андрей Пургин и Денис Пушилин, замруководителя так называемого "народного ополчения Донбасса" Сергей Цыплаков, руководитель так называемой "народной обороны" Донбасса в Славянске Игорь Стрелков (гражданин РФ Игорь Гиркин, одн из руковолдителей террористов на востоке Украины).

Санкции Евросоюза предполагают заморозку активов и запрет на выдачу виз названным лицам.

Напомним, ранее о санкциях против России объявили США, Япония и Канада.

Список лиц, которые попали в санкционный список Соелдиненных Штатов, чмотрите здесь.